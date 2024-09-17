Вестник Кавказа

Тель-Авив обвинил лидера «Хезболлы» в преступлениях против ливанцев

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Израиля заявили, что лидер «Хезболлы» превратил дома ливанцев в военные склады. Там призвали жителей Ливана эвакуироваться из этих помещений.

Глава израильской дипломатии Исраэль Кац заявил, что руководитель ливанской организации «Хезболла» Хасан Насралла взял мирных жителей страны «в заложники».

Министр обвинил его в том, что он превратил дома ливанцев в военные склады, разместив в них ракеты и оружие. Он добавил, что Тель-Авив будет делать, чтобы изменить эту реальность.

Кац призвал жителей Ливана эвакуироваться из домов, в которых хранятся боеприпасы. Министр подчеркнул, что Израиль продолжит свои действия, пока эвакуированные из севера страны не вернутся дома.

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