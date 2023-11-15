Вестник Кавказа

Тегерану предоставили гарантии по замороженным в США активам

Тегерану предоставили гарантии по замороженным в США активам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Ирана сообщил о получении всех гарантии от властей США по замороженным в Вашингтоне активам. Там заявили, что Тегеран может использовать ресурсы в соответствии с потребностями.

Официальный представитель иранского МИД Насер Канани сообщил, что Тегеран получил от американского правительства все необходимые гарантии по вопросу замороженных в Штатах финансовых средств.

Он отметил, что Исламская Республика получила гарантии, поскольку США продемонстрировали свою надежность. Дипломат призвал Вашингтон придерживаться своих обязательств.

По его словам, руководство Ирана получило доступ к финансовым ресурсам, которые оно может использовать в соответствии со своими потребностями.

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