Тегерану предоставили гарантии по замороженным в США активам

МИД Ирана сообщил о получении всех гарантии от властей США по замороженным в Вашингтоне активам. Там заявили, что Тегеран может использовать ресурсы в соответствии с потребностями.
Официальный представитель иранского МИД Насер Канани сообщил, что Тегеран получил от американского правительства все необходимые гарантии по вопросу замороженных в Штатах финансовых средств.
Он отметил, что Исламская Республика получила гарантии, поскольку США продемонстрировали свою надежность. Дипломат призвал Вашингтон придерживаться своих обязательств.
По его словам, руководство Ирана получило доступ к финансовым ресурсам, которые оно может использовать в соответствии со своими потребностями.
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