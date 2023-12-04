Тегеран оценил прямой диалог Баку и Еревана

В МИД Ирана сообщили, что приветствуют совместное заявление Азербайджана и Армении. Там добавили, что Тегеран готов внести свой вклад в укрепление мира в регионе.

Совместное заявление Баку и Еревана, а также освобождение задержанных с обеих сторон является позитивным шагом, мы приветствуем это, сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канани.

Он отметил, что Тегеран готов внести свой вклад в укрепление мира на Южном Кавказе. По его словам, это можно достигнуть благодаря укреплению атмосферы доверия между странами региона.

Кроме того, Канани считает, что совместное заявление и меры, которые последовали за ним, установят мир и стабильность в армяно-азербайджанских отношениях. При этом он добавил, что Иран готов действовать ради мира и безопасности.