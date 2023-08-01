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Тегеран и Минск оформили годовой план военного сотрудничества

Главы Минобороны Беларуси и Ирана Виктор Хренин и Мохаммад Реза Аштиани
© Фото: официальный сайт министерства обороны Беларуси
Иран и Беларусь оформили годовой план сотрудничества в военной сфере на этот год. Документ был подписан во время поездки в иранскую столицу главы Минобороны РБ.

В Тегеране в понедельник состоялись переговоры глав Минобороны Ирана и Беларуси Мохаммада Резы Аштиани и Виктора Хренина. Об этом пишут местные СМИ.

В ходе встречи были оформлены план сотрудничества в военной сфере на этот год и меморандум о взаимопонимании между Минобороны двух стран.

Помимо этого, главы министерств поговорили о текущем состоянии, а также о дальнейшем развитии военного взаимодействия.

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