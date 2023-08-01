Тегеран и Минск оформили годовой план военного сотрудничества

Иран и Беларусь оформили годовой план сотрудничества в военной сфере на этот год. Документ был подписан во время поездки в иранскую столицу главы Минобороны РБ.
В Тегеране в понедельник состоялись переговоры глав Минобороны Ирана и Беларуси Мохаммада Резы Аштиани и Виктора Хренина. Об этом пишут местные СМИ.
В ходе встречи были оформлены план сотрудничества в военной сфере на этот год и меморандум о взаимопонимании между Минобороны двух стран.
Помимо этого, главы министерств поговорили о текущем состоянии, а также о дальнейшем развитии военного взаимодействия.