Тегеран и Минск оформили годовой план военного сотрудничества

Опубликовано: 4:30, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства обороны Беларуси

Иран и Беларусь оформили годовой план сотрудничества в военной сфере на этот год. Документ был подписан во время поездки в иранскую столицу главы Минобороны РБ.

В Тегеране в понедельник состоялись переговоры глав Минобороны Ирана и Беларуси Мохаммада Резы Аштиани и Виктора Хренина. Об этом пишут местные СМИ.

В ходе встречи были оформлены план сотрудничества в военной сфере на этот год и меморандум о взаимопонимании между Минобороны двух стран.

Помимо этого, главы министерств поговорили о текущем состоянии, а также о дальнейшем развитии военного взаимодействия.