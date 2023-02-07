Тбилисское метро радикально обновят в 2025-2030 годах

Достаточно устаревший Тбилисский метрополитен ожидает серьезная модернизация. Будут обновлены станции и сами поезда.

Глубокая модернизация предстоит метро в Тбилиси, детали рассказал гендиректор столичной транспортной компании Георгий Шарков.

По его словам, работы стартуют в 2025 году, причем в начале года будет объявлен тендер. Работы продлятся по плану пять лет.

Грузинское правительство выделило накануне 475 млн евро, которые пойдут на приобретение новых вагонов. В общей сложности постепенно приобретут 212 вагонов, из которых составят 48 поездов.

Кроме поездов, будут обновлены и станции – в общей сложности 12. Они будут закрываться поэтапно, чтобы не нарушать пассажиропоток.

"К сожалению, инфраструктура метро очень устарела. Наша политика – сделать это качественно и основательно. Мы не ориентированы на фасадную реабилитацию"

– Георгий Шарков