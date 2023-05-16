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Тбилиси приучит жителей и гостей города к спорту

Тбилиси приучит жителей и гостей города к спорту
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Столица Грузии впервые организует спортивный фестиваль "Спортфест" для жителей и гостей города. Он будет проведен в стенах выставочного центра Expo Georgia с 20 по 21 мая.

Первый спортивный фестиваль "Спортфест" состоится в Тбилиси, организаторы планируют приучить к спорту жителей и гостей столицы Грузии, передает Первый канал.

Спортивное мероприятие будет организовано в стенах выставочного центра Expo Georgia, оно пройдет с 20 по 21 мая текущего года. Любители спорта смогут посоревноваться в командных видах спорта, гонках, фехтовании, покататься на велосипедах, а также познать джиу-джитсу.

К "Спортфесту" будут привлечены все спортивные организации и компании. Они готовы заниматься популяризацией здорового образа жизни. Также они обещают множество сюрпризов.

Стоит добавить, что вся спортивная активность в рамках фестиваля будет проходить не только внутри центра, но и за пределами него. Все мероприятия будут начинаться в 12:00 по местному времени, а завершаться в 21:00. Принять участие в них может каждый желающий абсолютно бесплатно.

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