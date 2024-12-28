Вестник Кавказа

Тбилиси отменил все рейсы в российский город

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
"Грузинские авиалинии" отменили все рейсы из Тбилиси в Новосибирск. Рейсы компании в Москву и Санкт-Петербург продолжатся в обычном режиме.

Авиаперевозчик "Грузинские авиалинии" принял решение приостановить все полеты из Тбилиси в Новосибирск, пишет пресс-служба компании.

Отмечается, что последний рейс по данному направлению состоится 17 января. Известно, что полеты возобновятся с 17 марта.

Стоит добавить, что полеты "Грузинский авиалиний" из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург будут совершаться в прежнем режиме – два раза в день и дважды в неделю.

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