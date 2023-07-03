Тбилиси осудил санкции Киева против Georgian Airways

Санкции против Georgian Airways, введенные Украиной, Грузия расценивает как недружественную меру. В Тбилиси назвали их недопустимым жестом.
Внеся грузинский флагман Georgian Airways в черный список, Киев совершил новый недружественный шаг, такое мнение выразил вице-премьер и министр экономики.
По словам Левана Давиташвили, это уже наблюдалось ранее, когда власти Украины наложили санкции на граждан Грузии.
"Это неприемлемо и не входит в стандарты двусторонних отношений, которые есть между Грузией и Украиной"
вице-премьер Грузии
Давиташвили не сомневается в том, что Украина приняла решение под влиянием представителей грузинской оппозиции, как известно, поддерживающих прочные связи с Киевом.