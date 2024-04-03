Вестник Кавказа

Ташкентские автобусы завтра выйдут на линии в четыре утра

Ташкентские автобусы завтра выйдут на линии в четыре утра
© Фото: Минтранс Узбекистана
Завтра, в день завершения поста Рамадан с наступлением Ураза-байрама ташкентские автобусы начнут работать с четырех утра, чтобы верующие могли посетить мечети – в дни праздника общественный транспорт будет работать по особому графику.

Министерство транспорта Узбекистана обнародовало в своем Telegram-канале график работы автобусов в столице в связи с празднованием окончания священного для мусульман месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама.

Завтра, 10 апреля, автобусы выйдут на маршруты в 4 утра. В четверг и пятницу, 11–12 апреля, в дополнительные выходные, а также в воскресенье, 14 апреля, автобусы в Ташкенте выйдут на маршруты в 5 часов утра. 

А вот в субботу, 13 апреля, которая для жителей страны будет рабочей, столичные автобусы будут работать по расписанию будних дней.

В дни празднования Ураза-байрама метрополитен тоже будет работать по особому графику, напомнили в Минтрансе Узбекистана.

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