Автовокзалы Азербайджана в Рамадан будут работать в усиленном режиме

В начинающийся праздник Рамадан все автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим работы – ожидается, что поток пассажиров в них значительно вырастет, и транспортные службы страны потребовали обеспечить рейсы по расписанию.

Уже послезавтра, 10 апреля, с наступлением праздника Рамадан автовокзалы Азербайджана начнут работать в усиленном режиме – перед транспортными компаниями стоит задача обеспечить своевременную и качественную перевозку пассажиров, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"Даны соответствующие указания всем автостанциям и автовокзалам о строгом соблюдении движения автобусов согласно утвержденному расписанию. Ведутся работы по обеспечению непрерывной и безопасной работы перевозчиков на междугородных и межрегиональных маршрутах с целью недопущения заторов в праздничные дни"

- AYNA

Особые требования предъявляются к главному автовокзалу страны - Бакинскому международному автовокзалу, в котором вводится особый контроль за интервалом движения автобусов, который вводится в праздничные дни по 14 апреля. Также особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил безопасности при пассажирских перевозках, передает Trend.

Транспортные компании для качественного выполнения повышенных требований к пассажироперевозкам обеспечат все направления дополнительными автобусами, - заверили операторы.