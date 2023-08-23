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Танкеры столкнулись в Суэцком канале

Танкеры столкнулись в Суэцком канале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нефтяной и газовый танкер этой ночью столкнулись в Суэцком канале. ЧП не повлияло на навигацию.

В Суэцком канале столкнулись танкеры, судоходство продолжается в штатном режиме.

Один из участников столкновения, Burri, по флагом Каймановых островов перевозил сжиженный газ, второй, BW Lesmes, под флагом Сингапура перевозил нефтепродукты.

После происшествия газовый Burri был отбуксирован, сейчас он стоит в южной части водной артерии.

"Буксировка сломавшегося судна началась немедленно, это не повлияло на навигацию"

– глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа

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