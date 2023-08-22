Египет нашел нефть в Суэцком заливе

Опубликовано: 13:05, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месторождение нефти в Суэцком заливе открыто в Египте. Эксплуатация уже началась, рассказали в Миннефти Египта.

Новое нефтяное месторождение обнаружено в Египте в Суэцком заливе, стартовала добыча.

"Через недавно установленный комплекс на месторождении Джейсум аш-Шамали была пробурена скважина и успешно введена в эксплуатацию с объемом добычи более 2 500 б/с"

– министерство нефти Египта

Отметим, что по итогу 2022 года в Египте были открыты 53 месторождения нефти и газа в различных регионах страны.