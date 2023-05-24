Таможенных формальностей между Казахстаном и Турцией будет меньше

Опубликовано: 12:01, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстанские депутаты ратифицировали законопроект, упрощающий таможенные формальности между Казахстаном и Турцией – теперь пройти таможенный контроль станет легче не только бизнесменам, но и простым гражданам.

Депутаты мажилиса Казахстана сегодня приняли законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля".

Ратификация позволит повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля благодаря электронному обмену сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, заявил глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

Это позволит упростить процедуры таможенного контроля и создать более благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, что поможет не только работе бизнеса, но и облегчит проведение таможенных процедур для всех, - отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

"В век цифровизации это очень актуально во всех сферах… Когда соглашение вступит в силу, декларация, то есть данные о перевозимых товарах, будут поступать к нам заранее"

- Жамаубаев

Если декларация, которую заполняли до вылета, после прибытия в Казахстан будет совпадать с той, которую заполнят у нас, то проблем никаких не возникнет, причем товары, приобретенные физлицами для личного пользования, в декларацию включать необязательно, пояснил министр.

"Проект направлен на упрощение и оптимизацию таможенных процедур между сторонами", - заключил Жамаубаев.

Напомним, Соглашение между правительствами Казахстана и Турции об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля было принято 10 мая 2022 года в Анкаре.