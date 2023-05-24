Таможенных формальностей между Казахстаном и Турцией будет меньше

Депутаты мажилиса Казахстана сегодня приняли законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля".
Ратификация позволит повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля благодаря электронному обмену сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, заявил глава Минфина Ерулан Жамаубаев.
Это позволит упростить процедуры таможенного контроля и создать более благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, что поможет не только работе бизнеса, но и облегчит проведение таможенных процедур для всех, - отметил министр, передает Sputnik Казахстан.
"В век цифровизации это очень актуально во всех сферах… Когда соглашение вступит в силу, декларация, то есть данные о перевозимых товарах, будут поступать к нам заранее"
- Жамаубаев
Если декларация, которую заполняли до вылета, после прибытия в Казахстан будет совпадать с той, которую заполнят у нас, то проблем никаких не возникнет, причем товары, приобретенные физлицами для личного пользования, в декларацию включать необязательно, пояснил министр.
"Проект направлен на упрощение и оптимизацию таможенных процедур между сторонами", - заключил Жамаубаев.
Напомним, Соглашение между правительствами Казахстана и Турции об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля было принято 10 мая 2022 года в Анкаре.