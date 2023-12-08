Таллин хочет помочь Баку и Еревану достичь мира

МИД Эстонии пожелал Баку и Еревану терпения на пути к миру. В Таллине заявили, что готовы стать посредниками, добавив, что мир необходим для решения других важных процессов.

Руководитель эстонской дипломатии Маргус Цахкна, выступая на пресс-конференции в Ереване, пожелал Азербайджану и Армении терпения в достижении успеха на пути к миру.

Он заявил, что Европа и Эстония готовы оказать посильное содействие мирному процессу между странами, даже несмотря на то, что не являются посредниками.

"Для переговоров нужны 2 стороны, и есть те, кто готов стать посредником. Но как решать вопрос – предстоит двум народам и их правительствам. Мы, ЕС и Эстония, готовы помочь в рамках своих возможностей"

- Маргус Цахкна

Глава ведомства добавил, что мир – это почва, необходимая для других важных процессов, например, демократии.