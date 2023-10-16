Таиланд продлил безвиз для россиян до 90 дней

Опубликовано: 14:04, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перезимовать в Таиланде в этом году можно будет без визы. Таиланд до начала мая установил 90-дневный безвизовый режим для российских граждан.

Россияне на ближайшие полгода получили возможность находиться в Таиланде до 90 дней без визы.

"Зима в России длится с декабря по март, и погода в этот период очень холодная. Таким образом, у россиян может появиться желание выезжать за границу. Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше"

– премьер Таиланда Сеттха Тхависин

С 1 ноября и по конец апреля будущего года для российских туристов втрое увеличен срок безвизового пребывания, то есть, в Таиланде можно провести три месяца подряд.

Отметим, что безвиз продлен на высокий сезон в Таиланде. Так власти королевства намерены привлечь большее число отдыхающих из РФ. С начала года в Таиланде побывали более 1 млн россиян.