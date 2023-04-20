Сжегшего флаг Азербайджана дизайнера объявили в международный розыск

Опубликовано: 15:08, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Арама Николяна, который публично, из соображений ненависти, сжег флаг Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, объявили в международный розыск. Уголовное дело в отношении него расследует Генпрокуратура Азербайджана.

Дизайнер армянского Общественного телевидения, сжегший флаг Азербайджана в прямом эфире на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, Арам Николян, объявлен Азербайджаном в международный розыск. Об этом заявили в Генпрокуратуре АР.

Поджог азербайджанского флага в Ереване

В ведомстве напомнили, что преступление было совершено 14 апреля. Флаг был подожжен демонстративно, с целью разжигания ненависти и вражды по национальному признаку.

В Баку было открыто уголовное дело, идет расследование.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что армянский гражданин, уроженец столицы 1982 года рождения, начальник телестудии дизайна Арам Николян, действуя с пока не установленной группой лиц, преднамеренно поджег флаг АР, преследуя цель совершить преступления против Азербайджана и его граждан из мотивов национальной вражды. Он намеревался таким образом разжигать ненависть против Азербайджана и унижать его национальное достоинство.

Розыск

Накануне обвиняемый был объявлен в международный розыск. Для него избрана мера пресечения - арест.

После этого Генпрокуратура обратилась к правоохранителям других стран. Им были отправлены запросы о правовой помощи, а именно просьба:

провести следственные действия с Николяном,

задержать обвиняемого,

экстрадировать злоумышленника в Азербайджан.