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Сжегшего флаг Азербайджана дизайнера объявили в международный розыск

Сжегшего флаг Азербайджана дизайнера объявили в международный розыск
Арама Николяна, который публично, из соображений ненависти, сжег флаг Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, объявили в международный розыск. Уголовное дело в отношении него расследует Генпрокуратура Азербайджана.

Дизайнер армянского Общественного телевидения, сжегший флаг Азербайджана в прямом эфире на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, Арам Николян, объявлен Азербайджаном в международный розыск. Об этом заявили в Генпрокуратуре АР.

Поджог азербайджанского флага в Ереване

В ведомстве напомнили, что преступление было совершено 14 апреля. Флаг был подожжен демонстративно, с целью разжигания ненависти и вражды по национальному признаку.

В Баку было открыто уголовное дело, идет расследование.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что армянский гражданин, уроженец столицы 1982 года рождения, начальник телестудии дизайна Арам Николян, действуя с пока не установленной группой лиц, преднамеренно поджег флаг АР, преследуя цель совершить преступления против Азербайджана и его граждан из мотивов национальной вражды. Он намеревался таким образом разжигать ненависть против Азербайджана и унижать его национальное достоинство.

Розыск

Накануне обвиняемый был объявлен в международный розыск. Для него избрана мера пресечения - арест.

После этого Генпрокуратура обратилась к правоохранителям других стран. Им были отправлены запросы о правовой помощи, а именно просьба:

  • провести следственные действия с Николяном,
  • задержать обвиняемого,
  • экстрадировать злоумышленника в Азербайджан.
Азербайджанская сборная отказалась от участия в ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване

Азербайджанская сборная отказалась от участия в ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване

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