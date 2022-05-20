Сын экс-генсека ОДКБ вышел на свободу

Суд в Ереване принял решение выпустить на свободу сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова генерал-майора Григория Хачатурова, обвиняемого в отмывании денег.

Сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова генерал-майор Григорий Хачатуров, которого обвиняют в отмывании денег, освобожден из-под ареста, сообщил его адвокат Акоп Енокян.

"Григорий Хачатуров освобожден из-под ареста. Он покинул уголовно-исполнительное учреждение"

- Акоп Енокян

Обвинение с подозреваемого не снято, просто накануне суд в Ереване частично удовлетворил жалобу защиты на арест Хачатурова и применил совокупность альтернативных мер пресечения - залог и административный надзор, передает РИА Новости.

Напомним, в феврале "Вестник Кавказа" писал о том, что в Армении был задержан сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, генерал-майор Григорий Хачатуров, который подозревается в соучастии в преступлениях экс-главы Минобороны страны Сейрана Оганяна. Бывший командующий третьим армейским корпусом Минобороны страны генерал был задержан следственным департаментом СНБ с целью дальнейшего ходатайства о его аресте, этого в ходе заседания Национального собрания (парламента) страны потребовали парламентарии.