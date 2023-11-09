Свыше 100 человек возвращаются в село Забух

Сегодня жителей азербайджанского села Забух прибавится. Из Баку выехала колонна автомобилей с 25 семьями.

Село Забух под Лачином продолжает принимать жителей, еще сотня человек возвращается в родное село.

Утром в субботу из бакинского ЖК «Гобу Парк 3» отправилась автоколонна, которая перевозит в село Забух Лачинского района 25 семей бывших вынужденных переселенцев. В родные места сегодня возвращаются 103 человека.

Общая численность населения села Забух составляет 291 человека, в освобожденное от оккупации и восстанавливаемое село вернулась уже 71 азербайджанская семья.