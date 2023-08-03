РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Света снова нет в Дагестане: без электричества остались 12 районов

Света снова нет в Дагестане: без электричества остались 12 районов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередное масштабное отключение света произошло в Дагестан, рассказали в Минэнерго республики. Причина аварии традиционная – плохая погода.

Жители более чем 10 районов Дагестана лишились энергоснабжения. Власти уже знают о проблеме и работают над ее решением, рассказали в пресс-службе Минэнерго.

По данным ведомства, ЧП спровоцировала плохая погода.

"Так, частично без электроснабжения остались Хивский, Буйнакский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Сергокалинский, Гунибский, Дахадаевский, Хунзахский, Тляратинский, Левашинский, Кайтагский районы"

– министерство

Сейчас энергетики восстанавливают сети. В работах участвуют 19 бригад, в общей сложности это 55 человек. Задействованы 20 единиц техники.

Виновных в постоянных отключениях света найдут в Дагестане

Виновных в постоянных отключениях света найдут в Дагестане

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1290 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version