Света снова нет в Дагестане: без электричества остались 12 районов

Опубликовано: 15:00, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередное масштабное отключение света произошло в Дагестан, рассказали в Минэнерго республики. Причина аварии традиционная – плохая погода.

Жители более чем 10 районов Дагестана лишились энергоснабжения. Власти уже знают о проблеме и работают над ее решением, рассказали в пресс-службе Минэнерго.

По данным ведомства, ЧП спровоцировала плохая погода.

"Так, частично без электроснабжения остались Хивский, Буйнакский, Дербентский, Карабудахкентский, Кизлярский, Сергокалинский, Гунибский, Дахадаевский, Хунзахский, Тляратинский, Левашинский, Кайтагский районы"

– министерство

Сейчас энергетики восстанавливают сети. В работах участвуют 19 бригад, в общей сложности это 55 человек. Задействованы 20 единиц техники.