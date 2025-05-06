Свердловская область планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном

Бизнес-миссия из Свердловской области направится осенью в Азербайджан. Предприниматели также посетят с визитом Казахстан.

Предприниматели из Свердловской области совершат визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба министерства международных и внешних связей российского региона.

Известно, что бизнес-миссия из Свердловской области посетит Азербайджан в октябре. У нее также запланирована поездка в Казахстан. В ведомстве добавили, что она пройдет в ноябре.

Отмечается, что отбором участников занимается Агентство по привлечению инвестиций. Прием заявок действует до 20 июня текущего года, после чего будет отобрано 10 компаний.

Глава министерства Вячеслав Ярин отметил, что в рамках поездок запланированы биржи деловых контактов, а также переговоры с крупными госкомпаниями и представителями органов власти.

Он также подчеркнул, что Свердловская область, в свою очередь, подготовит для иностранных партнеров предложения по импорту продукции Азербайджана и Казахстана на российский рынок.

В ведомстве добавили, что за последние 3 года Свердловская область нарастила товарооборот с Азербайджаном на 8%. Азербайджан одним из ключевых партнеров региона.