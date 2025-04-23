Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество и взаимодействие

Замглавы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Баку. Обсуждалось сотрудничество и взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

В Баку состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и замглавы МИД, главы Центра политических и международных исследований МИД Ирана Саида Хатибзаде, информирует МИД Азербайджана.

Стороны обсудили взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, обменялись мнениями по вопросам, вытекающим из повестки дня сотрудничества Азербайджана и Ирана после визита президента Масуда Пезешкиана в Баку 28 апреля 2025 года. Также представители МИД двух стран провели обмен мнениями о взаимоотношениях в рамках региональных и международных организаций.

Было отмечено, что установление контактов и сотрудничества между исследовательскими и мозговыми центрами Азербайджана и Ирана станет дополнительным импульсом сотрудничеству двух государств, послужит повышению осведомленности общественности Азербайджана и Ирана по различным темам.