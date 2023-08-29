РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Свердловская область извинилась перед Баку за сепаратистскую акцию

Евгений Куйвашев
© Фото: сайт губернатора Свердловской области
Власти Свердловской области отреагировали на направленную против Азербайджана акцию, прошедшую на днях в Екатеринбурге – они извинились перед Баку и назначили карьерное наказание участвовавшему в акции спикеру гордумы Игорю Володину.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес извинения Азербайджану за проведение в Екатеринбурге антиазербайджанского мероприятия. Официальные извинения были переданы послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы.

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, участвовавший в этом мероприятии, противоречащем союзническим отношениям России и Азербайджана, по решению Куйвашева не будет руководить городским законодательным собранием в следующем созыве.

Как пишет Коммерсант-Урал, губернатор Свердловской области также выразил надежду, что проблема, возникшая из-за провокации против территориальной целостности Азербайджана, на этом будет разрешена.

Игорь Володин, в свою очередь, сообщил, что не разбирался, на какое событие его зовут, так как ходит на все мероприятия, на какие получает приглашения.

Можно только приветствовать решение Евгения Куйвашева, поскольку сепаратистская акция в Екатеринбурге была организована совершенно не в интересах России, а напротив, в нарушение ее курса на союзнические отношения с Азербайджаном. Те, кто устроил эту провокацию, нарушили российские законы и должны нести соответствующую ответственность.

Новые провокаторы: кому отношения между Москвой и Баку встали костью в горле?

Новые провокаторы: кому отношения между Москвой и Баку встали костью в горле?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
925 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version