Свердловская область извинилась перед Баку за сепаратистскую акцию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес извинения Азербайджану за проведение в Екатеринбурге антиазербайджанского мероприятия. Официальные извинения были переданы послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы.
Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, участвовавший в этом мероприятии, противоречащем союзническим отношениям России и Азербайджана, по решению Куйвашева не будет руководить городским законодательным собранием в следующем созыве.
Как пишет Коммерсант-Урал, губернатор Свердловской области также выразил надежду, что проблема, возникшая из-за провокации против территориальной целостности Азербайджана, на этом будет разрешена.
Игорь Володин, в свою очередь, сообщил, что не разбирался, на какое событие его зовут, так как ходит на все мероприятия, на какие получает приглашения.
Можно только приветствовать решение Евгения Куйвашева, поскольку сепаратистская акция в Екатеринбурге была организована совершенно не в интересах России, а напротив, в нарушение ее курса на союзнические отношения с Азербайджаном. Те, кто устроил эту провокацию, нарушили российские законы и должны нести соответствующую ответственность.