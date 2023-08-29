Свердловская область извинилась перед Баку за сепаратистскую акцию

Опубликовано: 17:05, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт губернатора Свердловской области

Власти Свердловской области отреагировали на направленную против Азербайджана акцию, прошедшую на днях в Екатеринбурге – они извинились перед Баку и назначили карьерное наказание участвовавшему в акции спикеру гордумы Игорю Володину.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес извинения Азербайджану за проведение в Екатеринбурге антиазербайджанского мероприятия. Официальные извинения были переданы послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы.

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, участвовавший в этом мероприятии, противоречащем союзническим отношениям России и Азербайджана, по решению Куйвашева не будет руководить городским законодательным собранием в следующем созыве.

Как пишет Коммерсант-Урал, губернатор Свердловской области также выразил надежду, что проблема, возникшая из-за провокации против территориальной целостности Азербайджана, на этом будет разрешена.

Игорь Володин, в свою очередь, сообщил, что не разбирался, на какое событие его зовут, так как ходит на все мероприятия, на какие получает приглашения.

Можно только приветствовать решение Евгения Куйвашева, поскольку сепаратистская акция в Екатеринбурге была организована совершенно не в интересах России, а напротив, в нарушение ее курса на союзнические отношения с Азербайджаном. Те, кто устроил эту провокацию, нарушили российские законы и должны нести соответствующую ответственность.