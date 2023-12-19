Швей Ингушетии отправят на повышение квалификации

Сотрудники швейного производства Ингушетии «4БРА» получат возможность нарастить профессиональные компетенции, получив высшее образование. Вопрос с подготовкой кадров будет решаться с профильными вузами и колледжами, с прохождением производственной практики на предприятиях.

Швейная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Ингушетии, обеспечивая рабочие места для многих местных жителей. Для повышения конкурентоспособности и качества продукции сотрудники единственной швейной фабрики в регионе пройдут обучение на базе профильных вузов и колледжей. Это инициатива, которая открывает новые горизонты для развития индустрии и повышения профессионального уровня работников.

«Вместе с заместителем председателя правительства России – министром промышленности и торговли побывали на швейном предприятии „4БРА“. Денис Мантуров поинтересовался проблемными вопросами производства и предложил помощь в их решении, в частности, фабрике необходимы квалифицированные технологи по производству одежды, швеи с профильным образованием. Денис Мантуров отметил, что вопрос с подготовкой кадров будет решаться с профильными вузами и колледжами, с прохождением производственной практики на предприятиях»

– глава Ингушетии Махмуд Калиматов

Преимущества обучения на базе профильных вузов и колледжей

Во-первых, это позволит работникам освоить новейшие технологии и методики в швейной промышленности, что повысит эффективность производства и качество готовой продукции.

Во-вторых, обучение способствует развитию профессиональных навыков сотрудников, что в свою очередь повышает их квалификацию и привлекательность на рынке труда.

Развитие швейной промышленности в Ингушетии

В релизе отмечается, что швейная фабрика в Ингушетии играет значительную роль в экономике региона, обеспечивая рабочие места и способствуя устойчивому развитию местного населения. Калиматов отметил, что повышение квалификации сотрудников через обучение на базе профильных вузов и колледжей будет способствовать модернизации производства и улучшению условий труда.