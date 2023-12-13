Новое швейное производство запущено в Карачаево-Черкесии

В КЧР продолжается рост числа швейных производств. Так, в столице республики была открыта очередная швейная фабрика.

В Черкесске была запушена новая швейная фабрика. По словам, главы региона, всего в республике было открыто более четырех десятков рабочих мест.

«Сегодня в Черкесске открылась швейная фабрика по производству текстильных изделий ООО "Гос-текстиль». <> В «Гос-текстиль» уже налажена цепочка по производству головных уборов мощностью 3 тысячи штук в сутки»

– Рашид Темрезов

Далее он отметил, что по мере роста мощностей и числа заказов, на фабрике будет трудоустроено около 150 рабочих.

Ранее сообщалось, что в республике был дан старт швейному производству под названием «Красный восток», которое специализируется на пошиве спецодежды.