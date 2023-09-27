Сванети встретит Новый год в изоляции из-за камнепада

Селения в горах региона Сванети на неопределенное время остались без доступа к остальной части Грузии из-за сильного камнепада, завалившего дорогу к Зугдиди. Движение транспорта по этой дороге запрещено.

Как рассказали в Минрегионразвития Грузии, в новогодний вечер с гор сошел каменный поток, поглотив дорогу, ведущую из Зугдиди в высокогорья Сванети. Камни продолжают падать.

В настоящее время дорожные службы Минрегионразвития ожидают истощения камнепада, чтобы приступить к ращбору завалов. Пока что расчистные работы слишком опасны для жизни.

Вплоть до особого распоряжения Минрегионразвития любому транспорту запрещено пользоваться пострадавшей дорогой. Таким образом, жители высокогорий Сванети встретят Новый год в транспортной изоляции.