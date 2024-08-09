Свалка горит в Алахадзы в Абхазии

Еще один пожар на свалке произошел в Абхазии. Теперь горит мусорный полигон в Гагрском районе, расположенный в селе Алахадзы. Идет борьба с огнем.

Свалка в селе Алахадзы горит в Гагрском районе, о ЧП сообщают абхазские СМИ.

Подробности рассказал глава "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава. По его словам, с огнем борются с помощью шести грузовиков КАМАЗ и бульдозера. Техника заваливает мусор землей, лишая огонь кислорода, передает "Гагра-ТВ".

На свалке в Алахадзы собирается мусор не только из Гагрского, но и из Гудаутского района. Очаги возгорания появляются там нередко. Иногда причиной пожаров становятся действия людей, не исключается и самовозгорание, которые происходит в результате попадания прямых лучей солнца на стеклянные предметы или батарейки, пишет Sputnik Абахзия.

Напомним, 6 сентября стало известно, что сильные дожди почти потушили, а точнее локализовали возгорание на мусорном полигоне в Галском районе, с которым люди не могли справиться более 22 дней.