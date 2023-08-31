Свадьба закончилась массовым отравлением в Казахстане

В Казахстане свадьба привела к отравлению нескольких десятков человек. Праздник отмечался в ресторане 27 августа.
Свадебное торжество в сельском ресторане в Жетысу обернулось массовым отравлением.
Застолье проходило 27 августа, после этого в Алакольскую больницу с симптомами пищевого отравления были доставлены 20 человек.
"В результате 11 человек из 20 пострадавших были госпитализированы в инфекционное отделение больницы. Остальные отказались от госпитализации. Всем пострадавшим оказана первая медпомощь. На данный момент состояние больных удовлетворительное"
– департамент санэпидконтроля
Предварительно отравление пострадавших связывают с употреблением готовых блюд на застолье в банкетном зале в Кабанбае.
Проводится расследование по факту инцидента.