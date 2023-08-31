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Свадьба закончилась массовым отравлением в Казахстане

Свадьба закончилась массовым отравлением в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане свадьба привела к отравлению нескольких десятков человек. Праздник отмечался в ресторане 27 августа.

Свадебное торжество в сельском ресторане в Жетысу обернулось массовым отравлением.

Застолье проходило 27 августа, после этого в Алакольскую больницу с симптомами пищевого отравления были доставлены 20 человек.

"В результате 11 человек из 20 пострадавших были госпитализированы в инфекционное отделение больницы. Остальные отказались от госпитализации. Всем пострадавшим оказана первая медпомощь. На данный момент состояние больных удовлетворительное"

– департамент санэпидконтроля

Предварительно отравление пострадавших связывают с употреблением готовых блюд на застолье в банкетном зале в Кабанбае.

Проводится расследование по факту инцидента.

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