Шуша продолжает принимать новых жителей

В город Шуша отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе новые дома получили 32 семьи.
Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в Шушу.
Новая группа беженцев отправилась сегодня в свои новые дома.
Сообщается, что ранее переселенцы проживали во временном жилье в разных районах страны.
На этом этапе ключи от своего нового жилья в Шуше получили 32 семьи, это 125 человек.
Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность президент республики Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой за предоставленную возможность достойно и безопасно вернуться в свои дома.
Сейчас в Шуше, вместе с въехавшими сегодня переселенцами, проживают 90 семей или 349 человек.