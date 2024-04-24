Шуша продолжает принимать новых жителей

В город Шуша отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе новые дома получили 32 семьи.

Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в Шушу.

Новая группа беженцев отправилась сегодня в свои новые дома.

Сообщается, что ранее переселенцы проживали во временном жилье в разных районах страны.

На этом этапе ключи от своего нового жилья в Шуше получили 32 семьи, это 125 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность президент республики Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой за предоставленную возможность достойно и безопасно вернуться в свои дома.

Сейчас в Шуше, вместе с въехавшими сегодня переселенцами, проживают 90 семей или 349 человек.