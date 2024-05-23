Вестник Кавказа

Шуша принимает новых горожан

Шуша принимает новых горожан
© Фото: Trend
Обновленная жемчужина Азербайджана – город Шуша в Карабахе, освобожденный от армянской оккупации – сегодня принимает новую группу бывших вынужденных переселенцев, это еще 15 семей, которые начитывают 57 человек.

В восстановленную от армянской оккупации жемчужину Карабаха город Шушу сегодня возвращается еще одна группа бывших вынужденных переселенцев – в новые дома и квартиры возвращаются 15 семей горожан, а значит – население города вырастет еще на 57 человек.

Сегодня, 30 мая, рано утром очередная группа возвращающихся граждан выехала в Карабах из Гарадагского района города Баку, колонна автомобилей уже прибыла в город, сообщает Trend.

С прибытием новых горожан население Шуши вырастет до 105 семей, или 406 человек ее новых жителей.

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