В Шуше построят первую в Карабахе современную сейсмическую станцию. В будущем на освобожденных территориях число таких объектов будет расти.
Первая в Карабахе станция, на которой будут проводиться сейсмологические исследования, появится в Шуше, сообщил глава Центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Йетирмишли.
Он заявил, что возведение нового объекта в освобожденном от оккупации городе приурочено к 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
По его словам, станцию установят в городских окрестностях. Йетирмишли уточнил, что в целом планируется установить еще 10 подобных станций на освобожденных территориях.