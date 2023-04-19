Опубликовано: 20:22, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Шуше построят первую в Карабахе современную сейсмическую станцию. В будущем на освобожденных территориях число таких объектов будет расти.

Первая в Карабахе станция, на которой будут проводиться сейсмологические исследования, появится в Шуше, сообщил глава Центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Йетирмишли.

Он заявил, что возведение нового объекта в освобожденном от оккупации городе приурочено к 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

По его словам, станцию установят в городских окрестностях. Йетирмишли уточнил, что в целом планируется установить еще 10 подобных станций на освобожденных территориях.