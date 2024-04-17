Сунжу украсит сквер с велодорожкой

В скором времени жители и гости города Сунжа смогут насладиться новым уютным сквером, который будет посвящен столетию образования ингушской государственности. Это пространство обещает стать не только символическим, но и функциональным, в частности, здесь будет оборудована велодорожка.
«Общий проект включает в себя установку современного освещения, скамеек, урн, постамента к 100-летию образования ингушской государственности, строительство велодорожки протяженностью 200 метров и шириной 3 метра. По всей поверхности территории будет уложена брусчатка. Площадь строительства — 2500 квадратных метров. Работы планируют завершить в июне»
– пресс-служба правительства Ингушетии.
Зона отдыха и релаксации
Одним из основных преимуществ сквера станет наличие комфортных скамеек, зеленых насаждений и архитектурных элементов. Здесь каждый сможет найти уголок для чтения книги, прогулок с семьей или просто для того, чтобы насладиться природой и тишиной.
Спортивная зона для активного отдыха
Помимо зон отдыха, в сквере будет организована специальная зона для любителей активного образа жизни. Здесь планируется постройка велодорожки, которая станет прекрасным местом для велосипедных прогулок как для взрослых, так и для детей. Также будут предусмотрены другие возможности для занятий спортом под открытым небом.
Отметим, что новый сквер не только станет местом для отдыха и спорта, но и площадкой для проведения культурных мероприятий, фестивалей, выставок и других мероприятий.