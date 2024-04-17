Сунжу украсит сквер с велодорожкой

В начале лета в Сунже появится новый сквер, оборудованный современным освещением, лавочками и украшенный архитектурными формами. Также здесь будет создана велодорожка протяженностью 200 м.

В скором времени жители и гости города Сунжа смогут насладиться новым уютным сквером, который будет посвящен столетию образования ингушской государственности. Это пространство обещает стать не только символическим, но и функциональным, в частности, здесь будет оборудована велодорожка.

«Общий проект включает в себя установку современного освещения, скамеек, урн, постамента к 100-летию образования ингушской государственности, строительство велодорожки протяженностью 200 метров и шириной 3 метра. По всей поверхности территории будет уложена брусчатка. Площадь строительства — 2500 квадратных метров. Работы планируют завершить в июне»

– пресс-служба правительства Ингушетии.

Зона отдыха и релаксации

Одним из основных преимуществ сквера станет наличие комфортных скамеек, зеленых насаждений и архитектурных элементов. Здесь каждый сможет найти уголок для чтения книги, прогулок с семьей или просто для того, чтобы насладиться природой и тишиной.

Спортивная зона для активного отдыха

Помимо зон отдыха, в сквере будет организована специальная зона для любителей активного образа жизни. Здесь планируется постройка велодорожки, которая станет прекрасным местом для велосипедных прогулок как для взрослых, так и для детей. Также будут предусмотрены другие возможности для занятий спортом под открытым небом.

Отметим, что новый сквер не только станет местом для отдыха и спорта, но и площадкой для проведения культурных мероприятий, фестивалей, выставок и других мероприятий.