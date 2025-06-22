Сумма денежных переводов из РФ в Грузию упала на 32%

Из России в Грузию отправили на треть меньше средств за первые шесть месяцев, чем в прошлом году.

Сумма переводов из РФ в Грузию упала на 32,3% за первые полгода, сообщается в аналитическом докладе Нацбанка республики. Общий размер переводов из РФ составил около $218 млн.

Согласно отчету Нацбанка, первенство по переводам удерживают США – из Соединенных Штатов в Грузию отправили более $320 млн. На втором месте Италия, из которой в Грузию отправили чуть менее $300 млн. Переводы из РФ оказались на третьем месте по общему объему.

Отметим, что общий объем переводов в республику Южного Кавказа составил $1 млрд 715 млн за первое полугодие, что превысило показатели 2024 года.