Султан Омана направляется в Москву на встречу с Путиным

В Москву с официальным визитом направляется султан Омана. Запланированы переговоры с Владимиром Путиным и подписание ряда двусторонних соглашений.

В Россию с официальным визитом отправился султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, передает Оманское информационное агентство.

В Москве 22 апреля глава Омана встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече будет обсуждаться сотрудничество в экономике, торговле, энергетике, инвестициях и других сферах.

В составе оманской делегации в Москву прибудут также глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, министр торговли, промышленности и привлечения инвестиций Каис бен Мухаммед аль-Юсуф, замглавы совета министров по делам обороны Шихаб бен Тарик Аль Саид, председатель оманского суверенного фонда Абдель Салям аль-Муршиди и другие.

Запланировано подписание 10 соглашений, в том числе о взаимном безвизе для граждан, рассказал на прошлой неделе посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх.