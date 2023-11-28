Вестник Кавказа

Сухум на сутки останется без воды

Сухум на сутки останется без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В некоторых района абхазского Сухума в течение суток будет отключено водоснабжение. Ограничения связаны с ремонтом на насосной станции.

Жителей Сухума ожидает отключение водоснабжения. В течение суток 4 апреля подача воды в жилые дома будет приостановлена.

Без воды останутся сразу несколько районов города. В частности, ограничения коснуться районов Старый посёлок, "Колос", район вокзала, улица Адыгейская, нагорная и центральная часть города, ВИЭМ, Маяк.

Отключение воды будут осуществляться 00:00 до 24:00.

Ограничения связаны с ремонтными работами на насосной станции около населенного пункта Гумиста.

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