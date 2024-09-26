Сухогруз под флагом Вануату сняли с донской мели

Российским спасателям удалось вызволить с донской мели сухогруз под флагом Вануату, доставлявший стальные заготовки в турецкий порт Самсун из Ростова-на-Дону – операция заняла весь день.

После целого ряда неудачных попыток мощные буксиры все же сняли с мели груженое стальным заготовками судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Накануне в 22:15 мск судно буксирами снято с мели, сейчас оно находится на рейде порта Азов"

- МЧС России по Ростовской области

Сухогруз проводит проверку работы всех узлов и механизмов, по завершении которой он продолжит путь в пункт назначения, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".