Суд поддержал ФАС России в деле о донском дорожном картеле

Московский арбитражный суд признал законными штрафы ФАС в отношении двух донских компаний, грубо нарушивших антимонопольное законодательство при строительстве дорог в регионе.
Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в деле о дорожном картеле на 1,9 млрд рублей в Ростовской области и Калмыкии, было законным, как и штрафы, наложенные на организации, - подтвердил арбитражный суд Москвы.
В сентябре прошлого 2022 года ФАС России признала ГУП РО "РостовАвтоДор" и ООО "Строитель" нарушителями антимонопольного законодательства - компании договорились не снижать цену в 53 закупочных процедурах на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог в Ростовской области и Калмыкии, заключив государственные контракты на 1,9 млрд рублей, передает "Интерфакс".
Штрафы, наложенные на компании, составили более 228 млн рублей.