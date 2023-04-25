Суд поддержал ФАС России в деле о донском дорожном картеле

Опубликовано: 12:31, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Московский арбитражный суд признал законными штрафы ФАС в отношении двух донских компаний, грубо нарушивших антимонопольное законодательство при строительстве дорог в регионе.

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в деле о дорожном картеле на 1,9 млрд рублей в Ростовской области и Калмыкии, было законным, как и штрафы, наложенные на организации, - подтвердил арбитражный суд Москвы.

В сентябре прошлого 2022 года ФАС России признала ГУП РО "РостовАвтоДор" и ООО "Строитель" нарушителями антимонопольного законодательства - компании договорились не снижать цену в 53 закупочных процедурах на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог в Ростовской области и Калмыкии, заключив государственные контракты на 1,9 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Штрафы, наложенные на компании, составили более 228 млн рублей.