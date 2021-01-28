Суд арестовал бизнесмена Самвела Карапетяна

Суд в Ереване арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна. Ранее сообщалось, что бизнесмен и его брат были задержаны полицейскими.

Ереванский суд общей юрисдикции арестовал российского предпринимателя, руководителя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, сообщил его адвокат Армен Фероян.

Отмечается, что бизнесмену предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 уголовного кодекса Армении (публичные призывы к захвату власти). Карапетяна арестовали на два месяца.

Адвокат назвал решение суда в отношении своего подзащитного незаконным и абсурдным. Фероян также добавил, что защита намерена обжаловать данное решение.

Кроме того, юрист заявил, что бизнесмен взят под стражу без малейших на то оснований. Он подчеркнул, что "по такой логике могут взять под стражу абсолютно любого человека.

Напомним, Карапетян вместе со своим братом Кареном был задержан сотрудниками полиции в Ереване в ночь на 18 июня.