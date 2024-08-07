Вестник Кавказа

Строительство второго искусственного полуострова стартовало в Батуми

Строительство второго искусственного полуострова стартовало в Батуми
© Фото: Сайт “Амбассадори Батуми Айленд“
Реализация проекта "Батуми Айленд" по строительству искусственных островов продолжается в столице Аджарии. На данном этапе началось возведение второго полуострова.

В Батуми продолжается строительство большого искусственного острова "Батуми Айленд". Сейчас рабочие начали возводить второй полуостров, рассказал гендиректор компании "Амбасадори айленд" Гоча Камкия.

"Уже создано 25 гектаров полуостровов: 23 гектара западного полуострова, а на втором мы только начали работу и на данном этапе сформировано 2 гектара. Мы имеем поистине феноменальные результаты"

- Гоча Камкия

Он подчеркнул, что такие результаты опережают принятые инвестиционные обязательства на 5 лет.

Напомним, что строительство "Батуми Айленд" стартовало в 2022 году. Летом минувшего года у компании по перевозке нефтяных грузов "Терминал 1" возникли к этому претензии. Со слов ее представителей, новые искусственные острова будут угрожать работе порта Батуми и нефтяным танкерам.

После этого ответственные ведомства Грузии провели проверку и не выявили никаких проблем, поэтому строительство "Батуми Айленд" возобновилось в прежнем режиме.

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