Строительство трассы "Джубга-Сочи" обойдется в 1,4 трлн рублей

Вице-премьер РФ заявил, что реализация проекта новой магистрали от Джубги до Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. Часть средств планируется получить из внебюджетных источников.

Российские власти намерены выделить порядка 1,4 трлн рублей на строительство магистрали "Джубга-Сочи". Об этом сообщил вице-премьер РФ в интервью изданию "Ведомости".

Он рассказал, что часть денег поступит не из бюджета страны, а из других источников, так как проект подразумевает сложные работы в процессе строительства.

"Джубга - Сочи" обойдется примерно в 1,4 триллиона рублей, около 600 миллиардов рублей из которых будут взяты из внебюджетных источников. Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства Фонда национального благосостояния - на возвратной основе, конечно, под 3% годовых на 15 лет. В ближайшие недели будет окончательно утверждена трассировка и, соответственно, стоимость"

– Марат Хуснулин

Также он рассказал о планах властей по возведение дороги из столицы Кубани через Темрюк к Крымскому мосту.

"Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо – более 2000 километров по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край" – Марат Хуснулин