Строительство НПЗ в Новочеркасске начнутся в текущем году

Новый второй по счету нефтеперерабатывающий завод на Дону начнут возводить уже осенью нынешнего 2024 года – его продукцию ждут не только крупные российские предприятия, но и ряд дружественных стран.

Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Новочеркасске планируют начать уже осенью 2024 года, сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

"Потенциальными заказчиками продукции выступят крупные промышленные предприятия России, уже идут переговоры"

- Андрей Савельев

Кроме того, о готовности закупать продукцию нового НПЗ уже заявили в Беларуси, Казахстане и Монголии, передает "Интерфакс".

В проект будет инвестировано 4,8 млрд рублей, предприятие в Новочеркасске раскинется на площади в 10 га, говорится в сообщении.