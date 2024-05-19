Вестник Кавказа

Строительство НПЗ в Новочеркасске начнутся в текущем году

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый второй по счету нефтеперерабатывающий завод на Дону начнут возводить уже осенью нынешнего 2024 года – его продукцию ждут не только крупные российские предприятия, но и ряд дружественных стран.

Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Новочеркасске планируют начать уже осенью 2024 года, сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

"Потенциальными заказчиками продукции выступят крупные промышленные предприятия России, уже идут переговоры"

- Андрей Савельев

Кроме того, о готовности закупать продукцию нового НПЗ уже заявили в Беларуси, Казахстане и Монголии, передает "Интерфакс".

В проект будет инвестировано 4,8 млрд рублей, предприятие в Новочеркасске раскинется на площади в 10 га, говорится в сообщении.

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