Строительство новой взлетно-посадочной полосы в махачкалинском аэропорту начнется до конца года

Опубликовано: 16:12, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в аэропорту Махачкалы приступят к строительству новой взлетно-посадочной полосы. Работы начнутся до конца этого года.

В городском аэропорту Махачкалы в течение этого года начнут строить новую взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил сегодня на Кавказской инвестиционной выставке глава Дагестана.

Осматривая вместе с премьер-министром России стенд республики, Сергей Меликов подчеркнул, что строительные работы начнутся с опережением графика. Новая ВПП позволит принимать все типы самолетов, уточнил он.

Руководитель региона также поведал Михаилу Мишустину о реализации дорожных проектов, один из которых подразумевает перевод участка Дербент – Самур на систему тяги переменного тока. Еще один проект предполагает развитие железнодорожного пункта пропуска "Дербент".