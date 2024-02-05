Стрельба в Грузии: задержан еще один подозреваемый

Массовое убийство на рынке в Рустави продолжают расследовать в Грузии. Сегодня полиция задержала еще одного подозреваемого – это родственник убийцы.

В деле о массовом убийстве на т. н. Стамбульском рынке в грузинском городе Рустави появился еще один подозреваемый, и он уже задержан, сообщают грузинские СМИ.

Как стало известно от МВД, его обвиняют в неосторожном хранении оружия. По всей видимости, именно оружием этого подозреваемого сумел завладеть убийца, лишивший жизни четырех человек.

Журналистам удалось выяснить, что этот мужчина приходится братом стрелку.

Что произошло на рынке в Рустави?

Накануне мужчина 35 лет начал стрелять на рынке. Число его жертв составляет минимум четыре человека, в том числе преступник убил своего дядю, из-за личного конфликта с которым, по предварительной версии, и произошло ЧП. Пятый пострадавший – его двоюродный брат – тяжело ранен, врачи не уверены в благоприятном исходе.

Убийца был схвачен на месте трагедии.