Стрельба в Грузии: задержан еще один подозреваемый

В деле о массовом убийстве на т. н. Стамбульском рынке в грузинском городе Рустави появился еще один подозреваемый, и он уже задержан, сообщают грузинские СМИ.
Как стало известно от МВД, его обвиняют в неосторожном хранении оружия. По всей видимости, именно оружием этого подозреваемого сумел завладеть убийца, лишивший жизни четырех человек.
Журналистам удалось выяснить, что этот мужчина приходится братом стрелку.
Что произошло на рынке в Рустави?
Накануне мужчина 35 лет начал стрелять на рынке. Число его жертв составляет минимум четыре человека, в том числе преступник убил своего дядю, из-за личного конфликта с которым, по предварительной версии, и произошло ЧП. Пятый пострадавший – его двоюродный брат – тяжело ранен, врачи не уверены в благоприятном исходе.
Убийца был схвачен на месте трагедии.