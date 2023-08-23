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Стрельба с балкона в Краснодаре: хвастун задержан полицией

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП со стрельбой произошло сегодня в столице Кубани. Видеозапись облетела соцсети и вызвала большой резонанс. Однако оружие оказалось охолощенным.

Звуки выстрелов прогремели сегодня в одном из жилых комплексов Краснодара, об инциденте рассказали в прокуратуре Кубани.

Правоохранители установили, что трое приятелей собрались в квартире в ЖК "Самолет". Застолье они разнообразили алкоголем.

В процессе беседы один из мужчин вспомнил, что у него есть охолощенный пистолет. Чтобы удивить товарищей, обладатель безопасного оружия вышел на балкон и открыл стрельбу.

Однако, кроме друзей, его перформанс оценили и соседи: они сняли сцену на видео, которое быстро разошлось в соцсетях, пишет РИА Новости.

В прокуратуре добавили, что все участники застолья понесут ответственность (административную) за мелкое хулиганство.

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