Стрельба с балкона в Краснодаре: хвастун задержан полицией

Опубликовано: 20:10, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП со стрельбой произошло сегодня в столице Кубани. Видеозапись облетела соцсети и вызвала большой резонанс. Однако оружие оказалось охолощенным.

Звуки выстрелов прогремели сегодня в одном из жилых комплексов Краснодара, об инциденте рассказали в прокуратуре Кубани.

Правоохранители установили, что трое приятелей собрались в квартире в ЖК "Самолет". Застолье они разнообразили алкоголем.

В процессе беседы один из мужчин вспомнил, что у него есть охолощенный пистолет. Чтобы удивить товарищей, обладатель безопасного оружия вышел на балкон и открыл стрельбу.

Однако, кроме друзей, его перформанс оценили и соседи: они сняли сцену на видео, которое быстро разошлось в соцсетях, пишет РИА Новости.

В прокуратуре добавили, что все участники застолья понесут ответственность (административную) за мелкое хулиганство.