Житель Дагестана убил отца из его же пистолета

Опубликовано: 20:36, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Трагедия произошла накануне в одном из дагестанских городов. Сын, устав от постоянных скандалов со своим отцом, убил его из пистолета, принадлежавшего пенсионеру. Подозреваемый задержан.

Житель Южно-Сухокумска подозревается в убийстве собственного отца, о трагическом преступлении сообщает МВД по Дагестану.

Накануне в полицию поступил сигнал об обнаружении в одном из домов мертвого 63-летнего мужчины. У него оказалось несколько огнестрельных ранений.

По подозрению в убийстве был задержан 37-летний сын убитого. Он рассказал, что на протяжении длительного времени между ним и отцом постоянно вспыхивали ссоры и скандалы.

В итоге в какой-то момент, находясь "в подавленном состоянии", сын сделал шесть выстрелов в отца из боевого пистолета.

В ответ на вопрос, откуда у него взялось оружие, подозреваемый рассказал, что пистолет принадлежал его отцу и раньше хранился у него, однако какое-то время назад молодой мужчина забрал его и спрятал в своем дворе.

Открыты два уголовных дела - по факту убийства и незаконного хранения оружия.