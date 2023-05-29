Житель Дагестана убил отца из его же пистолета

Житель Южно-Сухокумска подозревается в убийстве собственного отца, о трагическом преступлении сообщает МВД по Дагестану.
Накануне в полицию поступил сигнал об обнаружении в одном из домов мертвого 63-летнего мужчины. У него оказалось несколько огнестрельных ранений.
По подозрению в убийстве был задержан 37-летний сын убитого. Он рассказал, что на протяжении длительного времени между ним и отцом постоянно вспыхивали ссоры и скандалы.
В итоге в какой-то момент, находясь "в подавленном состоянии", сын сделал шесть выстрелов в отца из боевого пистолета.
В ответ на вопрос, откуда у него взялось оружие, подозреваемый рассказал, что пистолет принадлежал его отцу и раньше хранился у него, однако какое-то время назад молодой мужчина забрал его и спрятал в своем дворе.
Открыты два уголовных дела - по факту убийства и незаконного хранения оружия.