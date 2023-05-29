РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Житель Дагестана убил отца из его же пистолета

Житель Дагестана убил отца из его же пистолета
Трагедия произошла накануне в одном из дагестанских городов. Сын, устав от постоянных скандалов со своим отцом, убил его из пистолета, принадлежавшего пенсионеру. Подозреваемый задержан.

Житель Южно-Сухокумска подозревается в убийстве собственного отца, о трагическом преступлении сообщает МВД по Дагестану.

Накануне в полицию поступил сигнал об обнаружении в одном из домов мертвого 63-летнего мужчины. У него оказалось несколько огнестрельных ранений.

По подозрению в убийстве был задержан 37-летний сын убитого. Он рассказал, что на протяжении длительного времени между ним и отцом постоянно вспыхивали ссоры и скандалы.

В итоге в какой-то момент, находясь "в подавленном состоянии", сын сделал шесть выстрелов в отца из боевого пистолета.

В ответ на вопрос, откуда у него взялось оружие, подозреваемый рассказал, что пистолет принадлежал его отцу и раньше хранился у него, однако какое-то время назад молодой мужчина забрал его и спрятал в своем дворе.

Открыты два уголовных дела - по факту убийства и незаконного хранения оружия.

В Дагестане семейная ссора закончилась смертью мужа и жены

В Дагестане семейная ссора закончилась смертью мужа и жены

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1010 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version