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Страшное ДТП убило 5 человек в Казахстане

Страшное ДТП убило 5 человек в Казахстане
© Фото: Департамент полиции СКО
Пять человек погибли в ДТП со смертельным исходов на трассе в Северо-Казахстанской области. Помимо жертв, есть и раненые. Идет досудебное расследование.

Лобовое столкновение автомобилей произошло сегодня утром в Северном Казахстане. Детали трагедии озвучили в полиции.

ЧП случилось в 7.55 по местному времени (4.55 мск) у Аймак, расположенного в Тайыншинском районе.

Lexus двигался из Кокшетау. В какой-то момент автомобиль оказался на "встречке", где столкнулся с "ВАЗ-2104".

Департамент полиции СКО

Жертвы и пострадавшие

Удар был настолько силен, что пять человек умерли на месте аварии. В числе погибших оказались и оба водителя.

Два пассажира выжили, но пострадали - с травмами они были доставлены в больницу Кокшетау.

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