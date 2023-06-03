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Младенец погиб в ДТП в Грузии

Младенец погиб в ДТП в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авария с участием двух авто стоила жизни ребенку в селе Шуа Квалони. По факту возбуждено уголовное дело.

11-месячный ребенок погиб в результате автоаварии в селе Шуа Квалони региона Самегрело-Земо Сванети.в Грузии

Установлено, что столкнулись легковой автомобиль и автомобиль дистрибъюциии одной из компаний.

"Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация"

– дорожная полиция

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства". Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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