Младенец погиб в ДТП в Грузии

Авария с участием двух авто стоила жизни ребенку в селе Шуа Квалони. По факту возбуждено уголовное дело.
11-месячный ребенок погиб в результате автоаварии в селе Шуа Квалони региона Самегрело-Земо Сванети.в Грузии.
Установлено, что столкнулись легковой автомобиль и автомобиль дистрибъюциии одной из компаний.
"Ребенок погиб на месте, еще нескольким людям понадобилась госпитализация"
– дорожная полиция
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспортного средства". Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства трагедии.