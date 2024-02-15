Страшная авария в Чехии унесла четыре жизни

Как минимум четыре человека погибли в Чехии минувшей ночью из-за лобового столкновения пассажирского экспресса с грузовым составом – авария произошла в центре страны в районе города Пардубице.

Четверо погибших и десятки пострадавших – таков итог лобового столкновения пассажирского экспресса и товарного состава, произошедшего минувшей ночью в районе города Парбубице в центре Чехии, сообщил новостной портал iDNES со ссылкой на чрезвычайные службы.

Часть вагонов сошла с рельсов, больше других пострадали пассажиры первых вагонов экспресса – многие из них находятся в критическом состоянии, передает РИА Новости.

"Четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью"

- служба спасения Пардубице

На месте происшествия работают местные спасатели – они ищут уцелевших в катастрофе, в работе экстренных служб задействованы десятки пожарных расчетов и вертолет, число погибших может увеличиться, сообщил чешскому телеканалу представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic.