Страны БРИКС создадут единую валюту

Опубликовано: 23:41, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Единая валюта может появиться в БРИКС. Однако произойдет это не в ближайшее время, рассказали в МИД РФ.

Единая валюта БРИКС - вероятное, но не ближайшее будущее, такое мнение высказал глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

"Единая валюта - это что-то, что может быть вполне в будущем, но к этому путь небыстрый, непростой. Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться"

– Биричевский

Напомним, вскоре объединение расширится, ее состав увеличится более чем в два раза. К Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африки присоединятся в будущем году ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина.

О возможностях перехода к единой валюте представитель МИД РФ рассказал в интервью телеканалу TV BRICS.