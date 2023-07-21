Страны арабского мира осудили очередную акцию в Стокгольме

Опубликовано: 19:18, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Швеции сегодня в очередной раз пытались осквернить священную для всех мусульман книгу – Коран. Акция провалилась из-за того, что против акта святотатства и вандализма в Стокгольме выступили сотни демонстрантов в Ираке, осудили ее и арабские страны.

В столице Швеции сегодня провалилась очередная акция, ставившая целью оскорбить чувства мусульман, и снова санкцию на нее дала шведская полиция.

Разрешение на сожжение для священной книги всех мусульман – Корана – было выдано стокгольмской полицией в среду, а сама акция должна была пройти перед посольством Ирака сегодня, однако фактически была сорвана сотнями демонстрантов, ранним утром ворвавшимся в посольство Швеции в Багдаде, и устроившим в нем поджог, передает РИА Новости.

Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как планировали, но один из протестующих истоптал его, также был сожжен иракский флаг.

Арабские страны уже осудили осквернение Корана, а некоторые из них вызвали шведских послов в МИД, чтобы выразить им протест в связи с произошедшим.

"Арабская Республика Египет осудила шведские власти за то, что они позволили одному из экстремистов снова совершить посягательство на Коран и порвать его в шведской столице Стокгольме"

- МИД Египта

"Осквернение Корана является оскорблением чувств мусульман и их достоинства"

- МИД Ливана

"Шведским властям необходимо предпринять меры для недопущения повторения подобных действий, которые представляют собой нарушение общечеловеческих ценностей"

- МИД Иордании

Послам Швеции протест против попытки сожжения Корана в Стокгольме выразили в МИД Иордании, Саудовской Аравии и Катара, а генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал народы в арабских и других мусульманских странах потребовать от правительств высылки послов Швеции.