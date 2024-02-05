Столичный регион ждет новая волна аномального холода

Хотя приближается середина февраля, о наступлении настоящей весны говорить пока рано – завтра в столичном регионе потеплеет до +1 градуса, но сдаваться без боя зима не собирается, поведал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Теплый атмосферный фронт, который подойдет к Москве уже завтра, принесет в Центральную Россию многослойные облака, осадки в виде снега, мокрого снега, крупы и локального ледяного дождя, и гололед, который обеспечат ночные отрицательные температуры, рассказал синоптик, передает РИА Новости.
"В ночь на вторник и в утренние часы через столичный регион продавит холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега, подморозит до минус 1-6 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем показания барометров начнут расти, благодаря чему снеговые тучи будут выдавлены за пределы Подмосковья. …Северо-восточные ветры включат режим адвекции холода, из-за чего столбики термометров обозначат обратный суточный ход температуры"
- Евгений Тишковец
А вот со среды антициклон, который придет с архипелага Северная Земля, откроет "засовы" в атмосфере Карских ворот, и на Русскую равнину "хлынет" ледяной арктический воздух.
В четверг под утро морозы в столице окрепнут до минус 17-22 градусов, днем будет не выше минус 10-15 градусов, а в ночь на пятницу ожидается до -25 градусов холода – даже днем будет минус 9-14 градусов, это на 10-11 градусов ниже положенного в середине февраля.
Но и это еще не все – похолодание будет сопровождаться аномально высоким давлением –в пятницу оно составит 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы. Синоптик сравнил его с ощущениями при спуске в шахту на глубину более 200 метров, посоветовав заранее побеспокоиться о свеем здоровье метеозависимым людям и гипертоникам.
Немного потеплеет лишь к выходным - ветры стонут южными, а значит, холод ослабеет: в ночь на субботу еще будет минус 15-20 градусов, но днем уже теплее - 6-11 градусов мороза, а в воскресенье - 11-16 мороза ночью и 5 -10 со знаком минус днем.